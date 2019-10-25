Тим часом у Британії арештували двох підозрюваних у справі про загибель мігрантів у вантажівці. Це чоловік та жінка 38 років. Як саме вони пов'язані з убивством - поліція не уточнює.

Нагадаємо, 23 жовтня в англійському графстві Ессекс знайшли фуру із тілами 39 загиблих мігрантів з Китаю. Водія, 25-річного жителя Північної Ірландії, затримали відразу, поліція досі його допитує. А криміналісти й далі проводять дослідження, щоб ідентифікувати тіла загиблих.

І про інші події у світі - далі в короткому огляді.

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Уже троє загиблих внаслідок небувалої повені на півдні Франції. За останню добу в регіоні випало більше опадів, ніж за весь минулий рік. Через зливи, найбільше постраждало місто Безьє - там річки вийшли з берегів і почали підтоплювати будинки. Дороги залило, тож до потерпілих (а їх понад сотня) рятувальники діставалися човнами. До ліквідації наслідків негоди залучили більш як 2 тисячі працівників аварійних служб.

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Лісові пожежі тривають у Каліфорнії. Площа займання - понад півтори тисячі гектарів. Вогонь уже дістався житлових будинків біля Лос-Анжелеса, майже 50 тисяч місцевих жителів евакуювали. За інформацією поліції, з вогняною стихією борються півтисячі пожежників. Роботу ускладнює суха погода і сильні вітри. Кілька будинків вигоріли вщент. Утім, точних даних про руйнування та можливих травмованих у поліції поки що немає.

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Столиця Сербії Белград потерпає від смогу. У світовому рейтингу за рівнем забруднення місто посіло п'яту позицію. Серед причин - і старі автівки на дизельних двигунах, і сільськогосподарські роботи, і часткове опалення домівок дровами. Жителі середмістя скаржаться на задуху. Дехто вважає, що повітря стало б чистішим, якби принаймні відремонтували дороги. Мовляв, тоді на вулицях поменшало б заторів, а отже, скоротилися б викиди.

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Черга за останнім шансом. В Австралії сотні туристів чекають можливості піднятися на гору Улуру. Моноліт із піщаника помаранчево-коричневого кольору - одна з візитівок континенту і популярне місце серед альпіністів. Та це не до вподоби аборигенам із племені Анангу, десятки років вони вимагали визнати верховенство їхніх законів на цій території. Для місцевих Улуру - це священне місце, тож влада провінції вирішила зберегти природну та історичну пам'ятку. Від суботи сходження на скелю заборонено.