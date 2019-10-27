27 октября, в Киеве ожидается сильный туман, поэтому объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В столице ожидается ухудшение видимости до 200-500 метров.

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В КГГА рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а также избегать резких маневров.

Ранее сообщалось о том, что синоптики дали прогноз на 27 октября.