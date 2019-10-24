Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Onuka & Наонi - Mozaїka

Альбом MOZAИKA - как целостное полотно, собранное из сотен мелких деталей и фрагментов. Вдохновляющий VSESVIT, пронзительный и чувственный STRUM, воспалительный ANIMAL, общественно-важные GOLOS и GUNS DO NOT SHOOT. Все эти песни поклонники группы уже успели выучить наизусть.

В этой записи - многовековая история музыки. Пересечение инноваций настоящее и музыкальных традиций прошлого.

Когда: 25 октября, 19:00

Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Сколько стоит: от 420 гривен

Встреча блогеров и журналистов

Во время встречи вы сможете познакомиться с участниками и поучаствовать в обсуждении тем блогинга и журналистики.

Когда: 25 октября, 19:00

Где: КИСПП, бульвар Леси Украинки, 34

Вход бесплатный.

Первый сольный концерт YOURA

Юрий Бардаш объявил о большом сольном концерте в Киеве. Мистический, колючий YOURA продолжает оставаться загадочным проектом музыкальной индустрии. Его редкие выступления кардинально отличаются от всех и остро отсекают штампованные массы. Проект YOURA в живом исполнении - это честный разговор артиста со зрителем и прямой взаимообмен злой силы.

Когда: 26 октября, 19:00

Где: киностудия имени Довженко, проспект Победы, 44

Сколько стоит: 650 гривен

Residents Night

Выступать будут TIMUR BASHA, SHAKOLIN, YONE-KO.

Когда: 26 октября, 23:55

Где: Closer, улица Нижнеюрковская, 31

Вход бесплатный.

Коноплянный Марш Свободы 2019 - Just Do It!

Участники соберутся возле Кабинета министров и немного прогуляются по правительственному кварталу. Отправятся к ведомству, где блокируется реализация стратегии государственной политики в отношении наркотиков, а интересы организованной преступности то уважаются больше конституционные права граждан. Завершится марш возле Верховной Рады Украины.

Когда: 26 октября, 12:00

Где: сбор возле Кабинета Министров Украины, улица Грушевского, 12/2

Участие бесплатное.

Happy Scary Birthday Кураж Базар

В октябре Кураж Базар отмечает свой день рождения и приглашает отметить этот праздник вместе. Тема вечеринки - Хеллоуин.

Когда: 26-27 октября, 12:00

Где: ВДНХ (павильон 19), улица Глушкова, 1

Сколько стоит: 150 гривен, в хеллоуинском костюме, детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам АТО, беременным и именинникам бесплатно.

Сергей Бабкин

На его концертах всегда атмосферно и тепло, лирические песни и настоящая искренность - это то, что очень ценится поклонниками Сергея.

Когда: 27 октября, 19:00

Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Сколько стоит: от 350 гривен

Премьера новой игры с погружением "Futurism"

Весь мир - театр, а люди в нем - актеры…

Нет, это не цитата из очередного нашумевшего бестселлера. Это - премьера самой масштабной иммерсивной постановки в Украине "Futurism" от компании Mystery Play, где исход событий зависит только от действий участников.

Все еще не понимаете? Тогда рассказываем!

"Futurism" - это иммерсивное шоу или "игра с погружением", где зритель играет главную роль и в буквальном смысле слова становится участником и полноправным действующим лицом происходящего. Сюжет проекта основан на множестве фильмов, книг и сериалов, известных каждому из нас. Это собирательный образ будущего.

Это не просто игра. Это - социально-значимый проект, в котором будут затронуты такие темы, как загрязнение окружающей среды и утилизация отходов, особенности и риски Искусственного Интеллекта, стремительно внедряющегося в нашу жизнь, и усиление влияния онлайн коммуникаций, плавно порабощающих социум.

Где: Арт-завода Платформа

Цена: 450 грн с участника

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.