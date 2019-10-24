Выходные в Киеве: куда пойти 26-27 октября (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.
Onuka & Наонi - Mozaїka
Альбом MOZAИKA - как целостное полотно, собранное из сотен мелких деталей и фрагментов. Вдохновляющий VSESVIT, пронзительный и чувственный STRUM, воспалительный ANIMAL, общественно-важные GOLOS и GUNS DO NOT SHOOT. Все эти песни поклонники группы уже успели выучить наизусть.
В этой записи - многовековая история музыки. Пересечение инноваций настоящее и музыкальных традиций прошлого.
- Когда: 25 октября, 19:00
- Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
- Сколько стоит: от 420 гривен
Встреча блогеров и журналистов
Во время встречи вы сможете познакомиться с участниками и поучаствовать в обсуждении тем блогинга и журналистики.
- Когда: 25 октября, 19:00
- Где: КИСПП, бульвар Леси Украинки, 34
- Вход бесплатный.
Первый сольный концерт YOURA
Юрий Бардаш объявил о большом сольном концерте в Киеве. Мистический, колючий YOURA продолжает оставаться загадочным проектом музыкальной индустрии. Его редкие выступления кардинально отличаются от всех и остро отсекают штампованные массы. Проект YOURA в живом исполнении - это честный разговор артиста со зрителем и прямой взаимообмен злой силы.
- Когда: 26 октября, 19:00
- Где: киностудия имени Довженко, проспект Победы, 44
- Сколько стоит: 650 гривен
Residents Night
Выступать будут TIMUR BASHA, SHAKOLIN, YONE-KO.
- Когда: 26 октября, 23:55
- Где: Closer, улица Нижнеюрковская, 31
- Вход бесплатный.
Коноплянный Марш Свободы 2019 - Just Do It!
Участники соберутся возле Кабинета министров и немного прогуляются по правительственному кварталу. Отправятся к ведомству, где блокируется реализация стратегии государственной политики в отношении наркотиков, а интересы организованной преступности то уважаются больше конституционные права граждан. Завершится марш возле Верховной Рады Украины.
- Когда: 26 октября, 12:00
- Где: сбор возле Кабинета Министров Украины, улица Грушевского, 12/2
- Участие бесплатное.
Happy Scary Birthday Кураж Базар
В октябре Кураж Базар отмечает свой день рождения и приглашает отметить этот праздник вместе. Тема вечеринки - Хеллоуин.
- Когда: 26-27 октября, 12:00
- Где: ВДНХ (павильон 19), улица Глушкова, 1
- Сколько стоит: 150 гривен, в хеллоуинском костюме, детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам АТО, беременным и именинникам бесплатно.
Сергей Бабкин
На его концертах всегда атмосферно и тепло, лирические песни и настоящая искренность - это то, что очень ценится поклонниками Сергея.
Когда: 27 октября, 19:00
Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Сколько стоит: от 350 гривен
Премьера новой игры с погружением "Futurism"
Весь мир - театр, а люди в нем - актеры…
Нет, это не цитата из очередного нашумевшего бестселлера. Это - премьера самой масштабной иммерсивной постановки в Украине "Futurism" от компании Mystery Play, где исход событий зависит только от действий участников.
Все еще не понимаете? Тогда рассказываем!
"Futurism" - это иммерсивное шоу или "игра с погружением", где зритель играет главную роль и в буквальном смысле слова становится участником и полноправным действующим лицом происходящего. Сюжет проекта основан на множестве фильмов, книг и сериалов, известных каждому из нас. Это собирательный образ будущего.
Это не просто игра. Это - социально-значимый проект, в котором будут затронуты такие темы, как загрязнение окружающей среды и утилизация отходов, особенности и риски Искусственного Интеллекта, стремительно внедряющегося в нашу жизнь, и усиление влияния онлайн коммуникаций, плавно порабощающих социум.
- Где: Арт-завода Платформа
- Цена: 450 грн с участника
Выставка мотоциклов Harley-Davidson
Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.
В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.
Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.
- Посетить выставку можно 26-27 октября
- Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания
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