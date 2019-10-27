"Поехали за ребенком": Каменских порадовала откровенным фото [ Редактировать ]
Известная певица Настя Каменских порадовала подписчиков пикантным фото. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.
Каменских позирует на пляже в ярком желтом купальнике .
"Люблю мой рабочий отдых", - написала звезда.
"Красотка", "Поехали за ребенком?", "Фигура обворожительна", - неоднозначно комментировали в сети.
Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских показала фото в прозрачном белье. А также Каменских обвинили в пошлости.
по теме
Леся Никитюк угодила в больницу
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала жертвой жесткого розыгрыша
"Кто-то беременный": Каменских заинтриговала поклонников
Украинская артистка Настя Каменских поделилась с поклонниками яркими пляжными фото
"Ночная бабочка": Никитюк возмутила вульгарным фото
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото
Готова стать мамой: Могилевская сделала громкое заявление
Известная украинская певица Наталья Могилевская заявила, что готовая завести семью
Обнаженная Ратаковски поразила откровенным фото
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото