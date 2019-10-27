Обстріли на Донбасі тривають. Сьогодні противник порушував режим тиші сім разів. Вогонь відкривали, зокрема, і в районі Золотого, де заплановане розведення військ.

Напередодні там побував президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з озброєними людьми, які представилися ветеранами. За інформацією МВС, зброя у них була незаконно, тож її вже вилучили і вивезли. Більше подробиць - у наступному матеріалі.

Село Золоте - населений пункт на лінії фронту Луганській області. За мінськими домовленостями це одна із ділянок, де планується двостороннє розведення військ. Але 7-денна тиша, що є умовою для цього процесу, - досі не встановилась.

"Ми можемо зараз на передок поїхати. Я пропонував би завтра вранці - вони ж як стріляють, то стріляють вночі, тому цікаво вночі - ми знаходимось в 200 м від позицій. - Ну то поїхали"

Разом із командуванням Генштабу та штабу ООС глава держави провів ніч в гостях у одного із місцевих жителів:

"Мы у вас поночуем один денек, не против? Тишины не хватает".

Як живуть на лінії фронту місцеві мирні жителі - це президент Володимир Зеленський дізнався на зустрічі із вчителями, які залишались в селі попри постійні обстріли.

"Обстрел, - мне хотелось на работу, хотелось стабильности. Стреляют постоянно, потом приходишь на урок - у кого руки трусятся, у кого боль в глазах. Дети утром рассказывают, что у них случилось дома".

"Мы пытаемся выжить в тех условиях, в каких есть. И тоже самое происходит там - люди остались там не потому, что они против. Они просто хотят выжить".

"У меня там тоже родственники живут, много родственников. Вот они мне перезванивают, говорят: радуйтесь, что вы в Украине, вы живете - в государстве".

"Позиция наша - не бросать их", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.

"Україна тепер починається з нашого містечка!"

Однією із тем розмови стало і розведення військ:

"Когда будет разведение - мы готовы, я приехал убедиться, что люди хотят разведения. - Хотят!"

"Мы за разведение, вы за разведение - сделаем!"

Володимир Зеленський зустрівся також з військовими на передовій та поспілкувався і з учасниками акції "Останній блок-пост", що виступають проти розведення військ - це добровольці і ветерани АТО.