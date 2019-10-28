В Китае произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, в Китае, в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает "Синьхуа".
В результате подземного толчка и последующих афтершоков никто не пострадал.
Толчки вызвали панику в уезде, люди выбежали на улицы.
Землетрясение ощущалось также в городах Тяньшуй и Ланьчжоу.
Ранее сообщалось, что на Японию обрушилось мощное стихийное бедствие. Также мы писали о том, что к Земле летит сразу 8 опасных астероидов.
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