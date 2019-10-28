Курс валют на 28 октября: доллар и и евро дорожают [ Редактировать ]
На понедельник, 28 октября, Национальный банк установил курс валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Так, установлен следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
- 100 USD США - 2517,4116 (25 октября - 2511,4112)
- 100 EUR - 2796,0891 (25 октября - 2794,6984)
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету. А также стало известно, чего ждать украинцам на валютном рынке до конца года.
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