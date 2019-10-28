В понедельник, 28 октября, страны-члены Евросоюза одобрили запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, сообщает ТАСС.

"27 стран ЕС договорились одобрить запрос Великобритании на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что премьер Великобритании готовится к противостоянию с парламентом. А также Бориса Джонсона обвинили в домогательствах.