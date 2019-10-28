Японская компания ввела налог на жареную еду [ Редактировать ]
Корпорация Yahoo Japan ввела налог на жареную еду в столовой. Об этом сообщает The Japan Times.
Руководство компании провело обследование сотрудников и выяснило, что почти половина из них имеет повышенный уровень холестерина.Чтобы изменить этот показатель к лучшему, в столовой для работников ввели налог на вредную пищу.
В столовой отмечают, что после такого нововведения предпочтения сотрудников изменились в пользу полезной пищи. Ее продажи практически удвоились.
Руководство компании уверено, что пропагандирование здорового питания положительно повлияет на сотрудников.
Ранее сообщалось, что студентка необычным способом защитила диссертацию и вошла в историю.
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