Девушка обнаружила состояние в секонд-хенде [ Редактировать ]
Женщина обнаружила необычную вещь / Фото: tyt.b
Девушка обнаружила в кармане куртки семь тысяч долларов в магазине подержанной одежды. Об этом сообщает издание UPI.
Дженнифер изучала куртку и заметила, что в кармане что-то есть. Продавщица засунула руку в карман и достала оттуда пачку денег.
Читайте также Очнувшийся на похоронах "покойник" испугал всю семью
Оказалось, что хозяин куртки забыл, куда спрятал их. По словам представителей магазина, он был невероятно благодарен.
Ранее мы сообщали о том, что парень очнулся по пути на собственные похороны.
по теме
Prev Next
27 октября 2019 16:56
Студентов расстреляли на выпускном балу (видео)
Неизвестный расстрелял студентов на выпускном балу
24 октября 2019 10:25
"Не пью, но чувствую себя пьяным": американец страдает редкой болезнью
46-летнего мужчину из Северной Каролины остановила полиция
28 октября 2019 14:56
Малыш опрокинул на себя банку с кипятком
Под Житомиром мальчик опрокинул на себя банку с кипятком
25 октября 2019 17:52
Перестрелка в Харькове: хронология событий
В полиции эти события назвали "бандитскими разборками"