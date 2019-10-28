Девушка обнаружила в кармане куртки семь тысяч долларов в магазине подержанной одежды. Об этом сообщает издание UPI.

Дженнифер изучала куртку и заметила, что в кармане что-то есть. Продавщица засунула руку в карман и достала оттуда пачку денег.

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Оказалось, что хозяин куртки забыл, куда спрятал их. По словам представителей магазина, он был невероятно благодарен.

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