Какие овощи помогают снизить давление [ Редактировать ]
Многие люди страдают от гипертонии. Повышенное артериальное давление очень опасно, а также напрямую связано с плохим образом жизни, в частности с питанием. Эксперты выяснили, что рацион питания с включением в него овощей, снижает показатели давления.
Способность овощей снижать артериальное давление доказана в ходе клинических исследований. В первую пятерку подобных продуктов входят: картофель, батат, спаржа, шпинат, а также капуста. Все эти овощи очень богаты калием, а он уменьшает артериальное давление за счёт противодействия негативному воздействию соли.
Наши почки могут контролировать артериальное давление за счет уменьшения количества жидкости, скапливающейся в организме. Чем больше этой жидкости, тем выше давление. Почки сражаются с этим фильтруя кровь и забирая избыточную жидкость, которая затем в виде мочи поступает в мочевой пузырь.
Это влияние баланса натрия и калия, с помощью которого вода проходит через стенки клеток из кровотока в специальный сборный канал, который и ведет в мочевой пузырь. Соль повышает количество натрия в кровотоке, что разрушает этот баланс. А овощи не только его восстанавливают, но и делают более полезным для здоровья за счет калия.
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