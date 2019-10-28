Во вторник, 29 октября, Луна будет будет пребывать в знаке Скорпион. Этот день характеризуется принятием важных решений. Есть большая вероятность, что повысится уровень самокритичности.

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Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций, перенаправив свою энергичность на физические упражнения.

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