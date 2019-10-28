Грандиозный скандал в Болгарии: разоблачен шпион [ Редактировать ]
В Болгарии первого секретаря посольства России обвинили в шпионаже. Об этом сообщают в прокуратуре Болгарии.
"Целью было - получение с разведывательной целью информации, которая составляет государственную тайну, в том числе посредством предложений о материальных выгодах", - говорится в сообщении.
Известно, что с сентября 2018 года российский дипломат собирал информацию, представляющую государственную тайну. А также проводил встречи с высокопоставленными лицами, имеющими доступ к секретной информации, касающейся Республики Болгария, ЕС и НАТО.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом задержали патрульного-коррупционера. А также в Днепре разгорелся коррупционный скандал
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