Гороскоп удачи на 29 октября: кому обязательно повезет [ Редактировать ]
Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 29 октября.
И вот, тройка везунчиков этого дня:
1. Рыбы
Представители этого знака зодиака будут счастливы в этот день. Успех следует за вами.
2. Стрелец
Представителям этого знака зодиака астрологи пророчат удачу и успех. Любое дело будет успешным.
3. Скорпион
Рожденным под этим знаком зодиака звезды сулят успех. Счастье близко, главное - никому не хвастайтесь.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре.
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