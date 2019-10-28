Известная артистка Вера Брежнева покорила пользователей сети новым фото. Там певица в компании очаровательного щенка позирует на камеру.

"Обращаете ли вы внимание при встрече с человеком на цвет глаз? Имеет ли это значение? Собака не моя)) зовут Гуччи", - написала артистка.

Данная публикация мгновенно вызвала бурю комментариев в сети: "Миленькие такие", "Красота какая" ,"Глаза - зеркало души", "Собачка просто super!", "Гуччи слегка помят".

Раньше сообщалось о том, что Брежнева сделала откровенное признание. А также Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.