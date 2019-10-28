Во вторник, 29 октября, будет благоприятный день для кардинальных изменений. В этот период категорически противопоказана медлительность, леность, пассивность

Кроме того, вторник - хороший день для активной работы, для занятия спортом, физической работы.

Читайте также Лунный календарь на ноябрь 2019: благоприятные и опасные дни

Что надеть? Цвет индиго и красно-оранжевый.

Аромат дня - запах сандала дополнит ваш имидж.

Талисманы - бирюза, гелиотроп. Металл - олово.

Что есть? Говядина с фасолью и петрушкой.

Чем заняться дома? Хорошо пойдет просушка помещений и вещей.

Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.