Лунный календарь на 29 октября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября, будет благоприятный день для кардинальных изменений. В этот период категорически противопоказана медлительность, леность, пассивность
Кроме того, вторник - хороший день для активной работы, для занятия спортом, физической работы.
Что надеть? Цвет индиго и красно-оранжевый.
Аромат дня - запах сандала дополнит ваш имидж.
Талисманы - бирюза, гелиотроп. Металл - олово.
Что есть? Говядина с фасолью и петрушкой.
Чем заняться дома? Хорошо пойдет просушка помещений и вещей.
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