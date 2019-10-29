Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что многие известные истории успеха начинались со скепсиса и недальновидности, и призвал инвесторов не упустить возможность инвестировать в страну возможностей - Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму. Украина - это страна возможностей. И сегодня они стучат в вашу дверь. Но, как говорится, оpportunity never knocks twice (с англ. "Шанс никогда не стучит дважды". - ред.). Поэтому не упустите возможности, пожалуйста. "Не проспите" Украину, - призвал президент.

Зеленский также добавил, что Украина сейчас стоит на распутье, где неверие либо уничтожит ее, либо сделает сильной.

Мы - Apple, начинающая свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет, - заявил Владимир Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил экстренную встречу с руководителями НАБУ и САП. А также Зеленский проверил новую трассу на Мариуполь.