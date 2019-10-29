Во вторник, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский лично проверил трассу "Запорожье-Мариуполь" и ознакомился с результатом проделанного ремонта дороги. Об этом глава государства написал в своем Instagram.

"Мы благодарны всем, и рабочим, которые успели построить в те сроки, которые мы указали. За три месяца построено около 130 километров. Вся дорога - 200 километров. 70 километров этой дороги строили 3 года, а сейчас за 3 месяца построили 130 километров очень важной трассы Запорожье - Мариуполь.

Если все дороги мы будем так строить в стране, мы успеем за 4 года, за четыре с половиной года построить важнейшие трассы нашей страны. Мы объединим страну - не только всех людей, но и инфраструктуру. Но надо следить, чтобы не развалили", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил экстренную встречу с руководителями НАБУ и САП.