Зеленский проверил новую трассу на Мариуполь [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский лично проверил трассу "Запорожье-Мариуполь" и ознакомился с результатом проделанного ремонта дороги. Об этом глава государства написал в своем Instagram.
"Мы благодарны всем, и рабочим, которые успели построить в те сроки, которые мы указали. За три месяца построено около 130 километров. Вся дорога - 200 километров. 70 километров этой дороги строили 3 года, а сейчас за 3 месяца построили 130 километров очень важной трассы Запорожье - Мариуполь.
Если все дороги мы будем так строить в стране, мы успеем за 4 года, за четыре с половиной года построить важнейшие трассы нашей страны. Мы объединим страну - не только всех людей, но и инфраструктуру. Но надо следить, чтобы не развалили", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил экстренную встречу с руководителями НАБУ и САП.
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