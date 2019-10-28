В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой НАБУ Артемом Сытником. Об этом сообщает "Украинская правда".

Встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента. По словам источника в Офисе президента, на экстренной встрече будет весь руководящий состав НАБУ и САП.

Отмечается, что президент не озвучивал темы предстоящего разговора. Также на встрече будет присутствовать генпрокурор Руслан Рябошапка.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу Луганской ОГА, а также навестил добровольцев в Золотом.