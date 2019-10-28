Зеленский назначил экстренную встречу с руководителями НАБУ и САП [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой НАБУ Артемом Сытником. Об этом сообщает "Украинская правда".
Встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента. По словам источника в Офисе президента, на экстренной встрече будет весь руководящий состав НАБУ и САП.
Отмечается, что президент не озвучивал темы предстоящего разговора. Также на встрече будет присутствовать генпрокурор Руслан Рябошапка.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу Луганской ОГА, а также навестил добровольцев в Золотом.
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