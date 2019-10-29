Выбрать зимний гардероб задача не из простых, а обувь бывает очень сложно подобрать, ведь она должна будет защищать вас от холодов. Так как же выбрать правильную пару обуви.

Материал

Для зимы желательно покупать обувь из натуральной кожи с утеплителем из натурального меха. Покупать её стоит в специализированном магазине, а не на рынке. Обувь из натуральной кожи прочна в носке, спокойно переносит деформации и сохраняет тепло.

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Внутренняя отделка

Обратить внимание нужно и на мех. Раздвиньте его в стороны, если он на ворсистой основе - мех натуральный, если на тканевой - искусственный, кроме того, искусственный мех блестит, а натуральный более матовый.

Правильный размер

Зимнюю обувь следует всегда выбирать на 1-2 размера больше, поскольку в тесной обуви ноги будут чувствовать себя неуютно и быстро замёрзнут. В идеале, между носком сапога и ногой должно оставаться немного места. Мерьте сапоги в тех носках, в каких будете ходить зимой.