Гороскоп неудачи на 29 октября: кого преследует беда [ Редактировать ]
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 29 октября .
И вот, тройка неудачников этого дня:
1. Стрелец
Представителей этого знака зодиака звезды откровенно не любят. Вас преследует жуткая беда.
2. Овен
Рожденные под этим знаком зодиака будут несчастны в этот период. Потерпите еще немного и удача встанет на вашу сторону.
3. Телец
Представителей данного знака преследует неудача. 29 октября будете особенно осторожны и внимательны.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.
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