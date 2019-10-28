Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 29 октября .

И вот, тройка неудачников этого дня:​

1. Стрелец

Представителей этого знака зодиака звезды откровенно не любят. Вас преследует жуткая беда.

2. Овен

Рожденные под этим знаком зодиака будут несчастны в этот период. Потерпите еще немного и удача встанет на вашу сторону.

3. Телец

Представителей данного знака преследует неудача. 29 октября будете особенно осторожны и внимательны.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.