Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з інсультом, у Черкасах медики провели спеціальну акцію. Усім охочим пропонували з'ясувати - чи є у них ризик стати жертвою хвороби. Усе бачив Станіслав Кухарчук.

Вже десятий день Світлана Данилівна не відходить від ліжка чоловіка. До обласної лікарні його привезли у напівпритомному стані з підозрою на інсульт. І це вже вдруге за останній рік.

"Это так все мгновенно происходит - человек утром встал, сделал зарядку, позавтракал, сел в кресло и все и отобрало всю сторону, ни ходить, ни говорить, память полностью - даже не знает как кого звать", - говорить Світлана Дудка, дружина пацієнта Черкаської обласної лікарні.

Таких пацієнтів до обласної лікарні щомісяця потрапляють десятки. Здебільшого люди звертаються по допомогу із запізненням. Бо не всі звертають увагу на симптоми підступної хвороби.

Це частина акції до Всесвітнього дня боротьби з інсультом, яку влаштували черкаські медики у холі обласної лікарні. Всім охочим студенти черкаської медакадемії пропонують зважитися, виміряти тиск, та дізнатися, чи потрапляють у групу ризику. Владиславу немає 30, тому хлопець впевнений, що інсульт йому не страшний. До медиків підійшов із цікавості.

"Чому цікаво !? тому що я ж не ходжу до лікарів кожного дня , а тут така можливість, чого б і ні - провіритись", - говорить Владислав Мартиненко, відвідувач Черкаської обласної лікарні.

Як виявилося, тиск у Владислава підвищений: 130 на 90. Тож медики радять - звернутися до лікаря.

"Так, це є ризиком , якщо людина хворіє на гипертензію , тобто , стабільно її тиск підвищений - це може раптово спровокувати інсульт".

Інсульт називають "чумою 21 століття". Кількість захворювань з кожним роком зростає, - наголошують лікарі. Тільки по Черкаській області від початку 2019 року зафіксували 4 тисячі випадків інсульту. З них тисяча - смертельні.

"Інсульт не болить, він іноді трапляється в нічний час, людина прокидається вже із симптомами порушення мозкового кровообігу, але , коли виникають головні болі періодично, коли виникає шум у голові, головокружіння, якісь періоди затерпання руки, ноги", - говорить Наталя Атамась, завідувачка неврологічного відділення Черкаської обласної лікарні.

Причиною ж інсульту може бути спадковість, згубні звички та погане харчування. Тому медики радять не нехтувати своїм здоров'ям і за перших ознаках хвороби одразу викликати швидку.