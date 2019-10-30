Приметы на 31 октября: что нельзя делать в Луков день [ Редактировать ]
31 октября православная церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Луку, который был сподвижником апостола Павла и автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов. Лука изучал философию, живопись и медицину, был врачом и первым иконописцем. По преданию, именно он создал первые иконы Богоматери. После Вознесения Христа он сопровождал апостола Павла.
До конца своих дней Лука служил Господу и проповедовал Евангелия в разных странах. В возрасте 84 лет принял мученическую кончину – распятие на дереве.
Мощи святого Луки сегодня находятся в базилике Святой Иустины в Италии.
Традиции 31 октября
В народе святого Луку считали наставником иконописи и живописи. Поэтому 31 октября иконописцы молились ему, обращаясь за помощью.
В этот день не рекомендуется употреблять острую пищу. Наши предки верили, что Лука из человека гниль выводит.
В связи с тем, что имя святого апостола созвучно слову "лук", в народе этот день прозвали луковым днем. В былые времена в это время устраивали так называемые "луковые базары". По преданию, чтобы не болеть в ближайший год, 31 октября нужно обязательно съесть хоть немного лука.
Рыбаки и охотники в этот период отправлялись на промысел. Для успешной охоты и рыбалки, прежде чем выйти из дому, читали специальные заговоры.
Приметы на 31 октября
- Если в день Луки снег не выпадет, то зима ещё нескоро настанет.
- Мутные звезды – к дождю.
- Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к ненастью.
- Если домашние птицы хохлятся, то будет дождь.
- Облака с севера на юг плывут – к солнечной погоде.
- Бледный и мутный месяц – к снегу или дождю.
- Корова против ветра морду поднимает – к дождливой погоде.
- Если домашняя скотина скрипт зубами, то зима будет суровой.
- Кошка пол царапает – к ветру.
- Если в лесу слышен вой лисиц, то погода испортится.
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