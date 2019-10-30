31 октября православная церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Луку, который был сподвижником апостола Павла и автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов. Лука изучал философию, живопись и медицину, был врачом и первым иконописцем. По преданию, именно он создал первые иконы Богоматери. После Вознесения Христа он сопровождал апостола Павла.

До конца своих дней Лука служил Господу и проповедовал Евангелия в разных странах. В возрасте 84 лет принял мученическую кончину – распятие на дереве.

Мощи святого Луки сегодня находятся в базилике Святой Иустины в Италии.

Традиции 31 октября

В народе святого Луку считали наставником иконописи и живописи. Поэтому 31 октября иконописцы молились ему, обращаясь за помощью.

В этот день не рекомендуется употреблять острую пищу. Наши предки верили, что Лука из человека гниль выводит.

В связи с тем, что имя святого апостола созвучно слову "лук", в народе этот день прозвали луковым днем. В былые времена в это время устраивали так называемые "луковые базары". По преданию, чтобы не болеть в ближайший год, 31 октября нужно обязательно съесть хоть немного лука.

Рыбаки и охотники в этот период отправлялись на промысел. Для успешной охоты и рыбалки, прежде чем выйти из дому, читали специальные заговоры.

Приметы на 31 октября

Если в день Луки снег не выпадет, то зима ещё нескоро настанет.

Мутные звезды – к дождю.

Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к ненастью.

Если домашние птицы хохлятся, то будет дождь.

Облака с севера на юг плывут – к солнечной погоде.

Бледный и мутный месяц – к снегу или дождю.

Корова против ветра морду поднимает – к дождливой погоде.

Если домашняя скотина скрипт зубами, то зима будет суровой.

Кошка пол царапает – к ветру.

Если в лесу слышен вой лисиц, то погода испортится.

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