Курс валют на 31 октября - прогноз НБУ [ Редактировать ]
Курс валют / Фото: "Беднота"
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 29 октября. Регулятор понизил курс гривны на 4 копейки по отношению к доллару. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Нацбанка.
НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2499,5421 гривны (11,8384);
- 100 евро - 2775,9915 гривны (-10,3852).
Раньше сообщалось о том, чего ждать украинцам с 1 октября. А также на днях курс доллара упал до нового минимума.
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