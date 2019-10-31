Опалювальний сезон в Україні розпочався, але не для всіх. У холодних оселях поки що чекають на тепло жителі двох міст Львівщини: Новояворівська та Нового Роздолу, - загалом майже 60 тисяч людей. Затримка сталася через те, що приватна компанія, яка керує місцевими ТЕЦ, досі не виплатила борг із зарплатні працівникам теплоелектростанцій. Ті страйкують, відмовляючись працювати безоплатно. Деталі розкаже Христина Гашенко.

Новий Розділ. Один із міських дошкільних навчальних закладів. Наймолодші вихованці закутані в найтепліший одяг. Рятуються від холоду за допомогою електрообігрівача.

"Температура тримається в тих межах 15-16. Якщо сонечко, то буде 17. Більше не підіймається", - скаржиться Ольга Віщук, директорка дошкільного навчального закладу м.Новий Розділ.

Так одягатися дітворі доведеться ще не один день. Працівники місцевої ТЕЦ наразі тепло запускати не планують. Управитель теплоелектростанції заборгував людям зароблене за кілька місяців.

"Ми ціле літо вже кликали сюди, і мера - він в нас був, - всюди зверталися. То ж від червня місяця не виплата. Де ж вони всі були ціле літо?", - обурюються Ігор Коцовський, працівник Новороздільської ТЕЦ.

Аби жителі Нового Роздолу таки отримали тепло в квартирах, місцева влада погодилася позичити приватній компанії-управителю теплоелектростанцій 1 мільйон 51 тисячу гривень. Ще майже 2 мільйони - виділять з обласного бюджету.

"Буде винесено на розгляд виконавчого комітету рішення на перерахування коштів "Гарантенерго" для того, щоб поремонтувати комунікації, привести місто до належного стану", - стверджує Мирослав Лепкий, перший заступник міського голови м. Новий Розділ.

Із цих грошей компанія-управитель обіцяла погасити заборгованість по зарплаті працівникам Новороздільської ТЕЦ за червень та частково за липень.

"Мають на тижні дати перший транш - то тільки першу половину зарплати і тоді ми будемо робити підготовку до запуску ТЕЦ, - не запускати, а тільки підготовку. Дадуть другий транш - тоді будемо запускати ТЕЦ повністю", - наголосив Михайло Шпак, працівник Новороздільської ТЕЦ.

Щоб перевірити та підготувати мережі до опалювального сезону потрібно кілька днів... і гроші, - розповідають працівники теплоелектростанції.

"Того року було два зварщики, вже два розрахувалися, частина людей розрахувалася. Треба мати з чого формувати зміни, тому що людей менше, але якщо б може платили - б то люди і б вернулися", - зазначив Ігор Коцовський, працівник Новороздільської ТЕЦ.

Без тепла на Львівщині залишається і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Там проблема така ж - компанія-управитель заборгувала зарплатню робітникам. Коли люди отримають зароблене, а жителі міста, відповідно, теплі батареї - не відомо. Директор компанії-управителя говорити із журналістами відмовився.

Проблеми на обох ТЕЦ почалися ще торік, коли через розслідування стосовно попередніх власників, НАБУ арештувало майно підприємств. Пізніше, Нацагенство з розшуку та менеджменту активів призначило приватну компанію управляти обома теплоелектростанціями.