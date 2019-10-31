Инсульт - опасное заболевание, при котором нарушается кровоснабжение головного мозга. Инсульт происходит, когда перекрывается просвет или разрывается стенка какого-либо сосуда, расположенного в головном мозге.

Читайте также Какие продукты очищают организм

Медики выделяют такие первые симптомы: внезапная и очень сильная головная боль, онемение конечностей, лица или даже паралич (преимущественно с одной стороны тела),нарушение зрения, нарушение равновесия, координации и головокружение.

Врачи рекомендуют запомнить три основных приема распознавания симптомов инсульта: "улыбнись-заговори-подними руки". Итак, что нужно сделать:

Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка получается "кривой", поскольку мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже.

Заговорите с ним и попросите ответить на простой вопрос, например: "Где ты живешь?". Чаще всего человек не может ответить даже на такие вопросы.

Предложите ему поднять обе руки одновременно. Как правило, с этим заданием больному справиться не удается, руки не могут подняться на один уровень, поскольку одна сторона тела слушается хуже.

Также мы писали о том, какие продукты очищают организм.