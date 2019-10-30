Какие продукты очищают организм [ Редактировать ]
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В мире существует большое количество способов, благодаря которым можно очистить организм. Однако, чтобы очистить организм, вовсе не обязательно ходить на специальные процедуры.
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Врачи уверяют, что достаточно просто включить в свой рацион такие продукты.
- Лук;
- Свекла;
- Оливковое масло;
- Капуста;
- Яблоко.
Также мы писали о том, кому нельзя делать прививку от дифтерии.
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