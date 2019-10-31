Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в День всех святых [ Редактировать ]
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В пятницу, 1 ноября, отмечают День всех святых. Его празднуют как православные, так и католики. Причем католики празднуют дважды - сначала летом, а потом еще и осенью.
У Дня всех святых есть свои запреты:
- нельзя, чтоб на крыше дома умостилась сова - якобы к покойнику в доме, так что этих птиц нещадно гоняют;
- оставлять сушиться вещи на ночь - чтоб туда нечисть не вселилась;
- убивать пауков - по поверью, в таком обличье в дом наведываются умершие родственники;
- отказывать в подаянии и в милостыне - через них, как через пауков, обращается покойная родня;
- держать открытыми двери и окна - чтоб не пустить беду в дом;
- оборачиваться на шаги за спиной - это могут быть злые духи.
В этот день также есть ряд ритуалов:
- На День всех святых обходят с зажженной свечой все комнаты для защиты жилища от зла.
- А чтобы исполнилось заветное желание, на ночь кладут под подушку яблоко, а утром его съедают.
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