В пятницу, 1 ноября, отмечают День всех святых. Его празднуют как православные, так и католики. Причем католики празднуют дважды - сначала летом, а потом еще и осенью.

У Дня всех святых есть свои запреты:

нельзя, чтоб на крыше дома умостилась сова - якобы к покойнику в доме, так что этих птиц нещадно гоняют;

оставлять сушиться вещи на ночь - чтоб туда нечисть не вселилась;

убивать пауков - по поверью, в таком обличье в дом наведываются умершие родственники;

отказывать в подаянии и в милостыне - через них, как через пауков, обращается покойная родня;

держать открытыми двери и окна - чтоб не пустить беду в дом;

оборачиваться на шаги за спиной - это могут быть злые духи.

В этот день также есть ряд ритуалов:

На День всех святых обходят с зажженной свечой все комнаты для защиты жилища от зла.

А чтобы исполнилось заветное желание, на ночь кладут под подушку яблоко, а утром его съедают.

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