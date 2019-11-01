В пятницу, 1 ноября, в Киеве возле станции метро "Осокорки" произошло ДТП. Так, происшествие случилось при участии Chevrolet Aveo и Range Rover. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Известно, что в ходе аварии Range Rover оказался на крыше.

Все детали и причины ДТП устанавливаются. Информации о потерпевших - пока нет.

Фото: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что у маршрутки на ходу отвалились колеса, а также под Киевом грузовик врезался в микроавтобус.