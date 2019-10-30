У маршрутки на ходу отвалились колеса (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на ходу в маршрутки отвалились колеса. Два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и таранили припаркованный Nissan. Об этом сообщает "Сегодня".
"ЧП произошло с маршруткой №485 во время движения. Когда отлетела задняя ось - в салоне находились люди. Чудом никто из пассажиров не пострадал, по крайней мере, у них нет претензий к перевозчику. Водитель маршрутки и владелец автомобиля, который пострадал от удара колеса, сейчас на месте происшествия и ждут приезда полиции, чтобы оформить ДТП.", - рассказали в коммунальной службе перевозок КГГА.
Ранее сообщалось, что под Киевом грузовик врезался в микроавтобус.
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