Дональд Трамп розкритикував угоду щодо "Брекзиту" [ Редактировать ]
Дональд Трамп розкритикував угоду Бориса Джонсона з ЄС щодо Брекзиту. На його думку, домовленість обмежить можливості США торгувати з Британією у майбутньому. Водночас самого Джонсона - Трамп назвав "правильним хлопцем для цих часів" на чолі британського уряду, а його суперника - лідера лейбористів Джеремі Корбіна - "дуже поганим" прем'єром.
Корбін у відповідь звинуватив американського президента у намаганні втрутитись у британські вибори, що відбудуться 12 грудня. У разі перемоги на них, Корбін обіцяє провести ще один референдум стосовно "Брекзиту". А Джонсон - навпаки - вийти з ЄС якомога швидше.
На думку букмекерів, а також за результатами соцопитувань, перемогу на парламентських виборах здобуде Консервативна партія Джонсона.
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