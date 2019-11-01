Дональд Трамп розкритикував угоду Бориса Джонсона з ЄС щодо Брекзиту. На його думку, домовленість обмежить можливості США торгувати з Британією у майбутньому. Водночас самого Джонсона - Трамп назвав "правильним хлопцем для цих часів" на чолі британського уряду, а його суперника - лідера лейбористів Джеремі Корбіна - "дуже поганим" прем'єром.

Корбін у відповідь звинуватив американського президента у намаганні втрутитись у британські вибори, що відбудуться 12 грудня. У разі перемоги на них, Корбін обіцяє провести ще один референдум стосовно "Брекзиту". А Джонсон - навпаки - вийти з ЄС якомога швидше.

На думку букмекерів, а також за результатами соцопитувань, перемогу на парламентських виборах здобуде Консервативна партія Джонсона.