Известная украинская артистка Светлана Лобода показала новое сексуальное фото. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram

В кадре певица позирует в провокационной позе.Подписчики сразу же обратили внимание на длинные ноги Светланы.

"Суперзвезда" для кадра выбрала полупрозрачную блузу с анималистическим принтом и мини-шорты.

"Начинаем", - подписала снимок звезда.

Ранее Светлана Лобода показала фото без нижнего белья. А Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.