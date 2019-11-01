"Сексуальная и сочная": Лобода шокировала поклонников провокационной позой (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Светлана Лобода показала новое сексуальное фото. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram
В кадре певица позирует в провокационной позе.Подписчики сразу же обратили внимание на длинные ноги Светланы.
"Суперзвезда" для кадра выбрала полупрозрачную блузу с анималистическим принтом и мини-шорты.
"Начинаем", - подписала снимок звезда.
Ранее Светлана Лобода показала фото без нижнего белья. А Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.
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