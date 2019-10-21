На одном из своих выступлений украинская артистка Светлана Лобода шокировала поклонников откровенным образом.

Дело в том, что певица вышла на сцену в кожаном белье. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Наряд артистки состоял из мини-шорт и бюстгальтера. Сверху Светлана набросила прозрачный плащ.

Поклонников удивил такой образ артистки. Как всегда, нашли те, кто раскритиковал Светлану. Кто-то же, наоборот, высказал в комментариях свое восхищение.

Ранее Светлана Лобода показала фото без нижнего белья. А Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.