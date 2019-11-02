В России в порту Находка взорвался танкер "Залив Америка". В ходе происшествие погибли два человека, еще один пропал без вести. Об этом сообщает "ТАСС".

"На танкере "Залив Америка" в Находке произошел хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут", - сообщили в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

По предварительной информации, на судне были девять членов экипажа. В район происшествия отправлены два спасательных буксира, готовятся к отправке водолазы для поиска пропавшего моряка. По предварительной информации, пожара на судне нет.

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