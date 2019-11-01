В пятницу, 1 ноября, в Чехии произошел взрыв на оружейном заводе в городе Пардубице. Об этом сообщает издание Novinky.

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В результате четыре сотрудника получили серьезные травмы. Двое из них ранены тяжело. Они получили ожоги как минимум 30% тела.

Раненых экстренно доставили вертолетом в специализированную больницу в Праге. Их ввели в состояние искусственной комы.

Ранее сообщалось, что на заводе в Днепре прогремел мощный взрыв.