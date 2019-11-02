На понедельник, 4 ноября, Национальный банк Украины укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару на восемь копеек - до 24,73 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

- 100 долларов США - 2473,8144 гривны (-8,0945);

- 100 евро - 2755,5819 гривны (-12,7393).

Ранее сообщалось, что госдолг Украины увеличился.