Два раза в год православные украинцы отмечают День чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Так, в 2019 году эти дни - 21 июля и 4 ноября.

Перед иконой Казанской Божьей Матери чаще всего молятся о любви, об успешном замужестве и семейном счастье. Считается, что Казанская Божья Матерь как покровительница семьи убережет от проблем.

Также молятся перед ней и об исцелении от всяких болезней (особенно, если есть проблемы с глазами и зрением) и о наделении мудростью перед принятием важного решения.

Кроме того, Казанскую икону называют Путеводительницей. Православные верят, что она помогает принять верное решение, наставляет к благой цели, а также уберегает от ошибок.

Молитва Казанской иконе Божией Матери:

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя.

Поздравления в стихах и прозе

День иконы Казанской Божьей Матери,

Праздник радости и силы духа,

Он несет нам много, много радости,

И на небе засияет радуга.

Будьте счастливы, любите и живите,

Без препятствий отправляйтесь в путь,

Грех к своей душе не подпустите,

Наполняясь полным спектром чувств.

*

В великий праздник на коленях мы к иконе приходим,

И просим исцелить, здоровья и терпенья дать,

Дай милости, заступница Благая,

Чтоб в жизни от всего б смог я устоять.

В этот праздник прими поздравленья,

Радости, здоровья, удачи, исцеленья,

Пусть Господь хранит тебя всегда,

В радости живи, будь источником добра.

Перед иконой Казанской Божьей Матери мы просим исцеленья, обращаемся к ней, когда нам тяжело. Поздравляю со светлым и великим праздником и желаю, чтобы в сердце вера в Бога не иссякала, а Ангел-хранитель не покидал ни на мгновенье.

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Радуйся светлого Света зарница, радуйся Радость всех женщин простых, радуйся Искренность сердца счастливая, радуйся славная Вера святых!

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С праздником! Казанская - символ мира и добра. Пусть она подарит радость, счастье и свободу, а также долгожданный мир Украине!

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В День Казанской иконы Божией Матери желаю, чтобы Владычица Богородица подарила благо и покой, верное счастье и здравие, светлый разум и любовь, большую удачу и мягкое сердце, искренность души и добрую радость.

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