День Казанской иконы Божьей Матери 2019: молитва и поздравления в стихах и прозе [ Редактировать ]
Два раза в год православные украинцы отмечают День чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Так, в 2019 году эти дни - 21 июля и 4 ноября.
Перед иконой Казанской Божьей Матери чаще всего молятся о любви, об успешном замужестве и семейном счастье. Считается, что Казанская Божья Матерь как покровительница семьи убережет от проблем.
Также молятся перед ней и об исцелении от всяких болезней (особенно, если есть проблемы с глазами и зрением) и о наделении мудростью перед принятием важного решения.
Кроме того, Казанскую икону называют Путеводительницей. Православные верят, что она помогает принять верное решение, наставляет к благой цели, а также уберегает от ошибок.
Молитва Казанской иконе Божией Матери:
О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя.
Поздравления в стихах и прозе
День иконы Казанской Божьей Матери,
Праздник радости и силы духа,
Он несет нам много, много радости,
И на небе засияет радуга.
Будьте счастливы, любите и живите,
Без препятствий отправляйтесь в путь,
Грех к своей душе не подпустите,
Наполняясь полным спектром чувств.
*
В великий праздник на коленях мы к иконе приходим,
И просим исцелить, здоровья и терпенья дать,
Дай милости, заступница Благая,
Чтоб в жизни от всего б смог я устоять.
В этот праздник прими поздравленья,
Радости, здоровья, удачи, исцеленья,
Пусть Господь хранит тебя всегда,
В радости живи, будь источником добра.
Перед иконой Казанской Божьей Матери мы просим исцеленья, обращаемся к ней, когда нам тяжело. Поздравляю со светлым и великим праздником и желаю, чтобы в сердце вера в Бога не иссякала, а Ангел-хранитель не покидал ни на мгновенье.
*
Радуйся светлого Света зарница, радуйся Радость всех женщин простых, радуйся Искренность сердца счастливая, радуйся славная Вера святых!
*
С праздником! Казанская - символ мира и добра. Пусть она подарит радость, счастье и свободу, а также долгожданный мир Украине!
*
В День Казанской иконы Божией Матери желаю, чтобы Владычица Богородица подарила благо и покой, верное счастье и здравие, светлый разум и любовь, большую удачу и мягкое сердце, искренность души и добрую радость.
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