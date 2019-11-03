У Гонконгу демонстранти розгромили офіс китайської інформаційної агенції [ Редактировать ]
У Гонконгу демонстранти розгромили офіс китайської інформаційної агенції "Сіньхуа", а також кілька крамниць, офісів та кав'ярень. Люди підпалили станції метро, які влада найчастіше закривала, аби зупинити протести. У місті знову зводили барикади. Поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом. Проти мітингарів також застосовували гумові кулі та водомети. Понад дві сотні учасників акцій затримали. На тлі заворушень невідомий чоловік ножем поранив шістьох людей і відкусив вухо місцевому політику.
"Ніхто не хоче жорстокості. Але хто змусив нас вийти на вулиці і влаштовувати демонстрації? Наша влада. Я прийшла на протест, щоб населення Гонконгу не забувало про свої вимоги. У червні все було дуже мирно, дуже ідеалістично. Ми досі вимагаємо виконати п'ять наших прохань", - говорить Марі, учасниця протесту.
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