Уже в этом году в Украине планируют запустить 5G. Это сделает компания-производитель телеком-оборудования из Швеции и один из украинских мобильных операторов, сообщает портал internet.ua.

Эксперимент планируют реализовать в шести городах:

Киеве

Одессе

Днепре

Харькове

Черкассах

Львове.

Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных.

Предварительно, 5G в тестовом режиме планируют запустить с первого декабря 2019 года, но пока что утвержденного графика нет.

Напомним, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.