5G в Украине: в каких городах появится связь нового поколения [ Редактировать ]
Уже в этом году в Украине планируют запустить 5G. Это сделает компания-производитель телеком-оборудования из Швеции и один из украинских мобильных операторов, сообщает портал internet.ua.
Эксперимент планируют реализовать в шести городах:
- Киеве
- Одессе
- Днепре
- Харькове
- Черкассах
- Львове.
Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных.
Предварительно, 5G в тестовом режиме планируют запустить с первого декабря 2019 года, но пока что утвержденного графика нет.
Напомним, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.
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