Знаки зодиака: ТОП-3 самых скучных мужчин [ Редактировать ]
Определенные знаки зодиака склонны к занудству намного больше, чем другие. Астрологи это связывают с особенностями характера, а также - датой рождения. Согласно многим характеристикам, есть три знаки зодиака среди мужчин, которые чаще всего могут надоесть окружающим.
На первом месте оказался Козерог. Этот знак зодиака еще с детства страдает занудством и не всегда интересуется играми своих сверстников. Пока остальные дети прыгают через резинку и совершают другие забавы, ему больше по душе качаться на качелях и думать о жизни.
На второе место астрологи ставят Льва. Рядом со Львом невероятно скучно, потому что он так поглощен своей собственной персоной, что не замечает окружающих. Его самовлюбленность не знает границ. Чаще всего он говорит о себе, окружающие его мало волнуют.
Третью позицию занимают Рыбы. Порой Рыбы не умеют контролировать свои эмоции, а если быть точнее, то практически с ними не справляются. И из-за этого они постоянно страдают, поэтому нуждаются в утешении.
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