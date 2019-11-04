МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщает "Укринформ".

Как заявил глава украинской дипломатии Вадим Пристайко, Киев готов забрать эти корабли, поэтому попросил Москву назвать место и время, когда это можно будет сделать.

Ранее мы писали о том, что в НАТО отказались от встречи с освобожденными украинскими морякам.