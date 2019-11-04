"Киев готов забрать корабли": Украина направила ноту в Россию [ Редактировать ]
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщает "Укринформ".
Как заявил глава украинской дипломатии Вадим Пристайко, Киев готов забрать эти корабли, поэтому попросил Москву назвать место и время, когда это можно будет сделать.
Ранее мы писали о том, что в НАТО отказались от встречи с освобожденными украинскими морякам.
по теме
Россия выдвинула новое требование перед "нормандским саммитом" - Пристайко
В понедельник, 4 ноября, министр иностранных дел Вадим Пристайко во время брифинга сделал заявление
Законопроект о легализации азартных игр лоббируют букмекеры, работающие в ДНР и России - СМИ
Законопроект о регулировании рынка азартных игр лоббируют букмекерские компании, которые проводят свою деятельность в России, а также на оккупированных территориях в так называемых ЛНР и ДНР
В ходе "нормандской встречи" обсудят вопрос о газе - МИД
В пятницу, 1 ноября, министр иностранных дел Вадим Пристайко во время брифинга сделал заявление
Часть объектов Байконура выйдет из аренды и перейдет Казахстану
Республика Казахстан и Россия пришли к соглашению о создании на территории космодрома Байконур комплекса "Байтерек"
У США обіцяють запровадити санкції проти компаній-учасниць будівництва "Північного потоку-2"
Російський газогін на порядку денному у Вашингтоні. Чи будуть важелі ефективними і чи вдасться зупинити будівництво?