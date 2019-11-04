У Стамбулі водій міського автобуса врізався у зупинку та напав з ножем на людей. 33-річний чоловік поранив тринадцятеро людей, у тому числі дітей, двоє у важкому стані.

Серед постраждалих, крім місцевих, троє громадян Ірану. Після скоєного нападник намагався втекти, стрибнув у воду, та йому перешкоджали двоє пасажирів.

Згодом чоловіка затримала поліція, розпочали розслідування. Причини інциденту слідчі поки не повідомили.

Протести в Іраку

Щонайменше три з половиною сотні людей постраждали внаслідок протестів у Іраку. Там десятки тисяч мітингувальників вимагають відставки чинного уряду, сформованого дві тисячі третього року після американської воєнної операції. Демонстранти вважають його надто корумпованим. Обіцяні реформи прем'єр-міністр так і не провів. Під час розгону протестувальників поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі .

Іранці святкують ювілей захоплення посольства США

Тисячі іранців зібралися біля колишньої будівлі посольства США в Тегерані. Відзначали 40-ву річницю захоплення дипмісії. У 79-му році в країні пройшла ісламська революція - режим шаха, якого підтримувала Америка, зазнав краху. У посольстві 52 співробітники опинилися в заручниках, їх тримали понад рік. Дипмісію іранці вважали "лігвом шпигунів". Дипломатів згодом вивезли з країни співробітники ЦРУ. Відтоді США та Іран ворогують .

Ліван протестує проти податку на месенджери

У Лівані тисячі мітингарів обіцяють продовжувати акції непокори, доки уряд не дослухається до їх вимог. Демонстрації спалахнули два тижні тому через скрутну економічну ситуацію та, зокрема, план уряду запровадити податок на дзвінки в месенджері. Через мітинги прем'єр Саад Харірі пішов у відставку кілька днів тому каже - виходу з кризи не знайшов. Люди на вулицях блокують автошляхи зводять імпровізовані барикади із цегли та шин. Вимагають реформи судової системи, щоб на неї не впливали політики .

Поліція Гонконга скасували брифінг

У Гонконгу поліція скасувала брифінг через протест журналістів. Працівники ЗМІ вдягли кашкети з написом "зупиніть насильство поліції, зупиніть брехню". Так вони засудили арешт двох колег під час вуличних акцій непокори в неділю.

Організатори брифінгу спочатку зупинили трансляцію заходу, а згодом скасували його. Мітинги в регіоні влаштовують щовихідних уже кілька місяців. Люди вимагають виборчої реформи та відставки адміністрації міста. Під час протестів часто трапляються сутички, загалом затримали понад дві тисячі людей.