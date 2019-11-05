Вона мріє про параолімпійські ігри і впевнено наближається до мети. Ужгородка Надія Дьолог - призерка світу із фехтування на візках. Дівчина з 10 років не може самостійно ходити, проте не полишає спорту ні на мить.

Про незламну Надію розповість Мар'яна Мартин.

Коли Надії було 10, вона впала з дерева й травмувала хребет. Відтоді дівчина не може самостійно пересуватися, лише на інвалідному візку. Шпагу взяла до рук у 2014 році. Після двох років наполегливих тренувань її запросили до збірної України з фехтування на візках.

"Це, шабля - один з видів, на якому я фехтую. Тут ідуть більше удари, тому що рапіра - то є колючий вид, тобто там треба уколоти, а ще рапіра - тут трошки зброя відрізняється", - показує Надія Дьолог, фехтувальниця.

Нині Надія Дьолог - призерка світу з фехтування на візках.

"Вона так залетіла в ту збірну активно. Для себе визначила, щоб попасти в збірну України, ну а там - понеслось", - відзначила Оксана Репинець, тренерка з фехтування.

На рахунку молодої фехтувальниці вже чимало медалей. У 2017 році Надія та ще три українські спортсменки вибороли перше командне місце на чемпіонаті світу в Італії. Спільне золото та індивідуальну бронзову медаль дівчина привезла з чемпіонатів Європи торік. У світовій першості з фехтування в Кореї цього року посіла почесне третє місце.

"Вона сильно підросла, гарно виступила тепер на чемпіонаті світу, чудовий результат", - зазначив Максим Магула, фехтувальник.

Шість разів на тиждень Надія відвідує тренування. Працює наполегливо, адже попереду ще багато поєдинків.

"У цьому році - ще чемпіонат України і один етап Кубка світу. Я мрію достойно виступити, виступати на кожних змаганнях", - говорить Надія Дьолог, фехтувальниця.

Надія переконана: будь-які негаразди та перепони на життєвому шляху - це ще одне змагання, яке додає бажання насолоджуватися життям.

"Я задоволена своїм життям, нема мені на що скаржитися, можливо це якийсь і бонус був в житті. Треба переосмислити своє життя", - підкреслила Надія Дьолог, фехтувальниця.

А всім, хто опинився в складній ситуації, радить не впадати в розпач, а боротися попри все.