Алексей Михайличенко: "Для нас важен каждый матч. Готовимся к борьбе" [ Редактировать ]
Перед четвертым раундом группового этапа Лиги Европы, тренер киевлян, Алексей Михайличенко поделился мыслями о предстоящей игре. По его словам, динамовцы готовы к борьбе и тщательно изучали соперника. Слова наставника подтвердил и капитан бело-синих Сергей Сидорчук.
"Мы смотрели прошлую игру против этой команды. Изучили свои ошибки, увидели их сильные стороны", - сказал полузащитник.
По мнению Сидорчука, главной причиной ничьи в Киеве стал активный прессинг и быстрый гол датчан.
Об этом заявил и тренер - Алексей Михайличенко.
"Быстрый гол очень повлиял на ход игры. Начало пошло не по нашему плану. Я не отказываюсь от своих слов. В первую очередь, мы позволили сыграть в такой футбол, какой был удобен Копенгагену".
Прокомментировал наставник киевлян и насыщенный календарь команды. Ведь за три недели, бело-синим нужно сыграть семь поединков.
После пресс-конференции, команда провела открытую тренировку.
Сам поединок состоится завтра в 19:55. Посмотреть на игру "Динамо" против "Копенгагена" можно на телеканале Футбол 1. Напомню, в прошлом туре ЛЕ, в Киеве, команды расписали ничью 1-1.
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