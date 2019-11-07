Південний Судан опинився на межі гуманітарної катастрофи [ Редактировать ]
Про можливу гуманітарну катастрофу в Південному Судані попередили в неурядовій організації "Лікарі без кордонів". Країна вже кілька тижнів потерпає від повеней, тиждень тому оголосили надзвичайний стан.
Висока вода затопила тисячі осель і знищила врожай. Через це, за даними співробітників гуманітарних організацій, понад 700 тисяч людей недоїдають.
Більш як 400 тисяч - залишилися без даху над головою. Негода наробила лиха також у сусідніх Ефіопії, Сомалі та Кенії.
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