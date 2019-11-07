Необхідною умовою розведення сил є дотримання на конкретній ділянці семиденного режиму тиші

У штабі операції Об'єднаних сил анонсували черговий етап розведення сил і засобів на лінії розмежування. На ділянку №3 в районі Богданівки і Петрівського - 8 листопада військові організують прес-тур для представників ЗМІ.

Нагадаю, початок процесу в Петрівському планували на 4 листопада. Однак через ворожі обстріли українська сторона відтермінувала відведення військ.

Як відомо, необхідною умовою розведення сил є дотримання на конкретній ділянці семиденного режиму тиші.