Штаб ООС анонсував розведення військ у Богданівці і Петрівському [ Редактировать ]
У штабі операції Об'єднаних сил анонсували черговий етап розведення сил і засобів на лінії розмежування. На ділянку №3 в районі Богданівки і Петрівського - 8 листопада військові організують прес-тур для представників ЗМІ.
Нагадаю, початок процесу в Петрівському планували на 4 листопада. Однак через ворожі обстріли українська сторона відтермінувала відведення військ.
Як відомо, необхідною умовою розведення сил є дотримання на конкретній ділянці семиденного режиму тиші.
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На ділянці Богданівка-Петрівське відмінили розведення військ
Запланованого на сьогодні розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське не буде. У штабі Об'єднаних сил заявили, що на цій ділянці окупанти не дотримуються режиму семи-денного припинення вогню. 30 жовтня тут були зафіксовані обстріли з боку бойовиків. Тож тепер розведення може відбутися не раніше 8 листопада
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