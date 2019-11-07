В пятницу, 8 ноября, отмечают Дмитриев день. В этот праздник традиционно не разрешалось работать.

Также в этот день нельзя забывать об усопших родственниках. Причем их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви (хотя бы просто ставят свечи в храме), но еще и оставляют на ночь им воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться или умыться.

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Причем обед в этот день подают вечером, поскольку прихода душ ждут после наступления темноты. От каждого блюда откладывают по ложке в отдельную посуду, оставляя ее затем под иконой или в другом "торжественном" месте.

В Дмитриев день просят:

о помощи во время военных действий,

об исцелении болезней глаз,

о даровании терпения и мужества,

о прозрении слепых.

Раньше сообщалось о том, что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей матери.