Дмитриев день: что категорически нельзя делать 8 ноября [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, отмечают Дмитриев день. В этот праздник традиционно не разрешалось работать.
Также в этот день нельзя забывать об усопших родственниках. Причем их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви (хотя бы просто ставят свечи в храме), но еще и оставляют на ночь им воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться или умыться.
Причем обед в этот день подают вечером, поскольку прихода душ ждут после наступления темноты. От каждого блюда откладывают по ложке в отдельную посуду, оставляя ее затем под иконой или в другом "торжественном" месте.
В Дмитриев день просят:
- о помощи во время военных действий,
- об исцелении болезней глаз,
- о даровании терпения и мужества,
- о прозрении слепых.
Раньше сообщалось о том, что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей матери.
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