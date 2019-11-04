4 ноября- В понедельник, 4 ноября, весь православный мир празднует день Казанской иконы Божией Матери. Икона почитается как чудотворная. Также по народному календарю в этот день отмечается праздник Казанская осенняя.

Народные приметы на 4 ноября:

Ливень 4 ноября - дождь будет продолжаться еще долго.

Ясный день на Казанскую - к похолоданию.

Туман утром 4 ноября - будет оттепель.

Что категорически нельзя делать:

Категорически запрещается ссориться с родными и близкими людьми. Нельзя, повышая голос, выяснять отношения и спорить. Строго запрещается сквернословить. Постарайтесь, чтобы сегодняшний день прошел в любви и добром отношении к окружающему миру.

Категорически запрещается в праздник Казанской Богоматери заниматься уборкой и стиркой. Наводить порядки уже лучше завтра. Тогда и этот день, и весь следующий год обещают быть удачными.

Девушкам 4 ноября крайне не рекомендовано ходить на кладбище. Кроме того, постарайтесь в этот день не горевать о прошлом и не вспоминать тех, кто ушел в мир иной.

Также существует поверье, что если в этот день нищий прикоснется к руке дающего милостыню, он отдаст часть болезней и неудач тому, кто ему подает.

Смотрите также лунный гороскоп на 4 ноября.