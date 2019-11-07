Наверняка, каждый из вас слышал о том, что на кладбище нельзя оборачиваться. Однако мало кто знает, почему. О значении этой приметы пишет Qostanay.

Так, согласна поверью, душа может воспринять это, как приглашение пойти за живым. По этой же причине запрещается и фотографироваться среди могил. На снимке может остаться слепок негативной энергетики.

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Категорически запрещено забирать с кладбища любые предметы. Ведь любая вещь, упавшая на кладбищенскую землю больше не принадлежит живому хозяину. Поднимать ее нельзя. Часто бывает, что вещи на могилах оставляют колдуны, наводящие порчу. Взяв такой предмет, человек принимает часть порчи на себя.

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