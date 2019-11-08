Сьогодні опівдні починається розведення військ поблизу Петрівського, якщо з боку бойовиків не буде обстрілів, - про це повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, початок процесу в Петрівському планували на 4 листопада, однак через ворожі атаки українська сторона відтермінувала відведення військ. Адже необхідною умовою розведення сил є дотримання семиденного режиму тиші.