У Петрівському готуються до розведення військ [ Редактировать ]
Сьогодні опівдні починається розведення військ поблизу Петрівського, якщо з боку бойовиків не буде обстрілів, - про це повідомили в штабі ООС.
Нагадаємо, початок процесу в Петрівському планували на 4 листопада, однак через ворожі атаки українська сторона відтермінувала відведення військ. Адже необхідною умовою розведення сил є дотримання семиденного режиму тиші.
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